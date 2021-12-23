Путін хоче розвалити безпеку у Європі. Глава Міноборони Естонії закликав покінчити з цим

Глава Міністерства оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що настав час покінчити зі спробами президента РФ Володимира Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та світі. За його словами, лідер російського режиму хоче підкорити суверенні держави своєму впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Ми беззастережно підтримуємо територіальний суверенітет України та закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку сепаратистських регіонів Донецька та Луганська та окупацію Криму", - сказав Лаанет. Він підкреслив, що настав час "підвести межу" постійним спробам глави РФ розвалити безпеку. За словами міністра, "дипломатичні переговори з Росією не призвели до деескалації ситуації". При цьому Російська Федерація продовжує дислокувати війська біля кордонів України.