Путин хочет распада Евросоюза и НАТО, - Туск

Бывший глава Европейского союза Дональд Туск заявил, что целью президента Российской Федерации Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Туска, Путин имеет союзников в вопросе дезинтеграции Европы среди польской партии "Право и справедливость", которая представлена в польском сенате 37% депутатов, а в Европарламенте 28%.

"Он (Владимир Путин - ред.) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", - заявил Туск.

При этом он отметил, что на данный момент ситуация является более серьезной, чем это было ранее.

"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", - отметил Туск.

Напомним, ранее Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Евросоюза. При этом он выразил несогласие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выступил с заявлением о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой.

Также сообщалось, что 13 декабря Евросоюз продлил санкции против России. Санкции, которые заканчиваются 31 января, продлили на 6 месяцев.