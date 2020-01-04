Путін хоче розпаду Євросоюзу і НАТО, - Туск

Колишній глава Європейського союзу Дональд Туск заявив, що метою президента Російської Федерації Володимира Путіна є розпад Європейського союзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Туска, Путін має союзників у питанні дезінтеграції Європи серед польської партії "Право і справедливість", яка представлена в польському сенаті 37% депутатів, а в Європарламенті 28%.

"Він (Володимир Путін - ред.) за розпад Європейського Союзу і НАТО. У нього є союзники і помічники в цьому проекті: свідомі, мимовільні і так звані "корисні ідіоти". Всі три категорії можна знайти в партії "Право і справедливість", - заявив Туск.

При цьому він зазначив, що на даний момент ситуація є серйознішою, ніж це було раніше.

"Зміни у Києві, тісний реінтеграція Москви і Мінська і політика президента Трампа є достатніми причинами, щоб будь-якою ціною спробувати відновити елементарний внутрішній консенсус в міжнародній політиці і відновити статус Польщі як регіонального лідера європейської інтеграції", - зазначив Туск.

Нагадаємо, раніше Туск назвав Росію "стратегічною проблемою" Євросоюзу. При цьому він висловив незгоду з президентом Франції Еммануелем Макроном, який виступив із заявою про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою.

Також повідомлялося, що 13 грудня Євросоюз продовжив санкції проти Росії. Санкції, які закінчуються 31 січня, продовжено на 6 місяців.