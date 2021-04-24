Путин хочет предотвратить превращение Украины в успешную демократическую страну, - Волкер

По его словам, если Украина станет успешной и процветающей, то тогда у россиян появятся вопросы к Путину.

"Думаю, это самое важное. Поскольку если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задать вопрос: а почему таковой не является Россия? Именно поэтому ему прежде всего так важно "заблокировать" Украину. Часть этой стратегии - закрыть Украине дорогу в Евросоюз", - считает Волкер.

Он отметил, что на Донбассе сепаратисты полностью находятся под контролем Москвы.

"Россия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях. И после этого Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с ними, будто Россия к проблеме вообще не причастна", - говорит Волкер о предложении Путина Зеленскому поговорить с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Он также отметил, что ответом Запада на подобные действия России могло бы стать приглашение Украины к участию в военных учениях США, которые должны пройти в Польше на следующей неделе. Также реакцией могло бы стать предупреждение о введении новых санкций в случае военного наступления.

Что касается отведения российских войск от границ Украины, то Волкер считает, что украинцам рано радоваться. Предстоит еще проверить, действительно ли корабли из Черного моря ушли на свои базы, как они заявили об этом.