У Путина заявили о возвращении эпохи холодной войны между Россией и США
Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Его цитирует РИА "Новости".
По словам Медведева, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации.
"По сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.
По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"
Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали "красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ. Среди них - вмешательство во внутренние дела Москвы, включая выборы и оскорбления.