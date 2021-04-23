У Путина заявили о возвращении эпохи холодной войны между Россией и США

Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации.

"По сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.

По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".