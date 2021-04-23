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У Путина заявили о возвращении эпохи холодной войны между Россией и США

Новина українською → Москва, Пятница 23 апреля 2021 05:14
У Путина заявили о возвращении эпохи холодной войны между Россией и США Фото: Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ (cremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Отношения Москвы и Вашингтона вернулись в эпоху холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Его цитирует РИА "Новости".

По словам Медведева, за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации.

"По сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности", - считает Медведев.

По его мнению, Россия сегодня, как и прежде СССР, "в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали "мудрость компромисса".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"

Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали "красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ. Среди них - вмешательство во внутренние дела Москвы, включая выборы и оскорбления.

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