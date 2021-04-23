Отвод войск не меняет стратегической политики России, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что отвод войск от Украины не меняет стратегической политики России. В Кремле хотят, чтобы Киев консультировался в вопросах внешней политики.

Об этом Кравчук заявил в эфире " Свободы слова Савика Шустера" .

По мнению политика, Россия не изменила свои намерения по контролю над Украиной.

"Отвод войск не меняет стратегической политики России вообще... Политика России остается: А - Украина должна быть в системе стратегической политики России, Б - Украина должна выполнять волю России, куда ей вступать, с кем заключать сделки. То есть она должна, проводя свою внешнюю политику, консультироваться с Россией", - сказал Кравчук.

Ранее Кравчук назвал условие разрыва дипломатических отношений с РФ. По его мнению, это может случиться, если в Москве откажутся участвовать в нормандском и Минском форматах.

Кравчук также заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"эксперты в студии обсудят вопрос, возможно ли новое нападение России на Украину. Кроме того, Сергей Щербина, Леонид Кравчук, Сергей Куницын, Евгений Шевченко, Александр Корниенко и другие обсудят, почему народный депутат от "Слуги Народа" поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко и что означает, когда русские говорят: "Верните Харьков".

"Свобода слова Савика Шустера" от 23 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о направлениях, на которых РФ концентрирует свои войска, о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ и о том, какие рассматриваются сценарии возможного конфликта.



Кроме того, Наев рассказал о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ.



Также временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила о возможности увеличения количества военных США.



Кроме того, Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



А еще в прошлом выпуске Виталий Кличко ответил Денису Шмигалю, кто может его уволить.



Ну и, конечно, бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал военные провокации РФ на украинской границе.