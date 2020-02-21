Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Об этом он рассказал в интервью росСМИ.

Впрочем, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

"Надежда умирает последней, (такая вероятность) есть", - сказал Путин.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили выполнение минских соглашений и выразили готовность к обмену пленными.