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Путин хочет демилитаризации Украины

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 18:51
Путин хочет демилитаризации Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разоружения Украины. Российский лидер добавил, что это единственный фактор, который можно контролировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Путина.

"Самый главный пункт - это демилитаризация сегодняшней Украины. Поскольку это единственный контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и контролировать", - сказал Путин.

Напомним, сегодня Совет Федерации РФ дал Путину право использовать российские войска за рубежом.

Отметим, накануне Путин попросил Совфед разрешить использование российской армии за рубежом. Это произошло на следующей день после подписания им указа о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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