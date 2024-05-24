Путин хочет привлечь Беларусь к ядерным учениям России

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с Александром Лукашенко в Минске вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Путин сказал, что перед вылетом в Минск обсудил с правительством РФ все направления сотрудничества с Беларусью.

Напомним, 21 мая Российская Федерация начала проведение первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. Военные будут использовать комплексы "Искандер" и ракеты "Кинжал".

Путин приказал Минобороны РФ провести указанные учения якобы из-за заявлений Запада о готовности ввести войска в Украину.

Какая на самом деле цель врага и есть ли риск ядерной эскалации - читайте в материале РБК-Украина.

В начале апреля Лукашенко заявил, что Беларусь "не хочет воевать", но готовится к этому. В стране продолжается подготовка соответствующих подразделений и не только.

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