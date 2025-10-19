Путін хоче відродити Сибір на окупованих територіях України, - ЦНС

Росія представила оновлену міграційну концепцію, в якій передбачено "створення умов для повернення жителів Донбасу, Запорізької та Херсонської областей".

Однак під виглядом повернення місцевих жителів Кремль фактично готує план масового переселення громадян із віддалених регіонів РФ - від Якутії до Бурятії.

По суті, йдеться про легалізацію демографічного заміщення: корінне населення окупованих територій поступово витісняють, замінюючи його "новими росіянами".

Така політика нагадує колоніальні практики минулих століть, коли Москва використовувала переселення для зміцнення контролю над завойованими землями.

Демографічна інженерія під виглядом "відновлення"

Офіційно заявлена мета програми - "відновлення регіонів і повернення нормального життя".

Але експерти підкреслюють, що справжній намір Кремля - змінити етнічний склад регіонів і прискорити їхню інтеграцію в російський простір.

На практиці це означає русифікацію та поступове стирання української ідентичності на окупованих територіях.

Нові переселенці отримують пріоритет у житлі, пільги, роботу та матеріальні виплати, що стимулює масове переселення.

Крім того, згідно з російськими документами, саме ці "нові жителі" мають стати основою адміністративних структур, поліції та місцевого самоврядування - фактично створюючи паралельне суспільство під повним контролем Москви.

Колонізація під виглядом допомоги

Така політика вписується в довгострокову стратегію Кремля зі зміни демографії України. З одного боку, Росія депортує українців з окупованих територій, з іншого - заселяє їх власними громадянами. Це створює підґрунтя для закріплення окупації не лише військової, а й демографічної.

На думку аналітиків, новий проєкт є спробою відродити модель "освоєння Сибіру", де переселенців використовували для закріплення влади імперії. Цього разу Кремль намагається застосувати ті самі методи на захоплених українських землях.