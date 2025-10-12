ua en ru
Окупанти дотують колаборантів: ЦНС викрив схему на Херсонщині

Херсонська область, Неділя 12 жовтня 2025 03:20
Окупанти дотують колаборантів: ЦНС викрив схему на Херсонщині Ілюстративне фото: поле пшениці (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Так звана влада на тимчасово окупованих територіях України вигадала спосіб дотування колаборатнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Окупанти дотують колаборантів, надаючи їм "субсидії" на врожай.

Так званий окупаційний уряд на тимчасово окупованих територіях запровадив порядок виплат субсидій нібито для підтримки виробництва картоплі й овочів.

Насправді гроші дістануться лише тим, хто погодився працювати за кремлівськими схемами.

"Фермерів змушують продавати урожай за безцінь фірмам-прокладкам, які вивозять продукцію до Росії. Поки люди рахують копійки й виживають без води та світла, окупанти дотують своїх посіпак і продовжують мародерство", - ідеться у повідомленні ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про дії ворога та колаборантів через анонімний чат-бот і приєднуватися до Руху опору.

Відродження "стахановського руху" на окупованій частині Луганщини

Раніше РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного спротиву повідомляло про відродження так званого "стахановського руху" на тимчасово окупованій Луганщині.

Під цим форматом приховується обов'язкова участь студентів місцевих псевдовузів у роботах на промислових підприємствах.

Для посилення контролю окупанти планують впроваджувати змагання між студентськими групами, що нагадує радянську систему ідеологічного тиску.

