Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я з Україною до зими, - FT

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні американський президент Дональд Трамп у себе в соцмережах написав, що Україна погодилася не завдавати ударів по об'єктах енергетики в Росії. Москва у свою чергу нібито теж погодилася зробити так само.

Трохи згодом на ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість із РФ, яка дозволить зупинити удари по критичній інфраструктурі.

При цьому Зеленський зазначив, щоУкраїна очікує від США конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку РФ. За його словами, Київ не впевнений, що Москва готова дотримуватись якоїсь подібної домовленості.

Також у ЗМІ була інформація, що Трамп поспішив зі своєю заявою, оскільки домовленість України та РФ про припинення ударів по енергетиці не готова, і остаточні умови не погоджені.