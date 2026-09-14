Путин не хочет заключать энергетическое перемирие с Украиной до зимы, - FT

Что предшествовало

Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп у себя в соцсетях написал, что Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики в России. Москва в свою очередь якобы тоже согласилась поступить так же.

Чуть позже на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что Киев предложил партнерам обеспечить договоренность с РФ, которая позволит остановить удары по критической инфраструктуре.

При этом Зеленский отметил, что Украина ожидает от США конкретного механизма, который будет гарантировать соблюдение условий со стороны РФ. По его словам, Киев не уверен, что Москва готова придерживаться какой-либо подобной договоренности.

Также в СМИ была информация, что Трамп поспешил со своим заявлением, так как договоренность Украины и РФ о прекращении ударов по энергетике не готова, и окончательные условия не согласованы.