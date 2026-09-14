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Трамп поспішив із заявою про енергетичне перемир'я України та РФ, - FT

20:12 14.09.2026 Пн
2 хв
Угода про припинення ударів по енергетиці поки не готова
aimg Марія Науменко
Трамп поспішив із заявою про енергетичне перемир'я України та РФ, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Домовленість України та Росії про припинення ударів по енергетиці ще не готова, а остаточні умови угоди залишаються неузгодженими між сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х журналіста Financial Times Крістофера Міллера.

За його словами, заява президента США Дональда Трампа про домовленість України та Росії щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах була передчасною.

Журналіст заявив, що отримав інформацію від людей, які безпосередньо беруть участь у процесі в Києві. За їхніми даними, робота над домовленістю щодо припинення ударів по енергетиці ще триває.

Міллер наголосив, що остаточної угоди між Україною та Росією поки не укладено. Водночас він зазначив, що наразі не всі деталі потенційної домовленості зрозумілі.

"Трамп поспішив: за моєю інформацією від людей, які беруть участь у цьому процесі в Києві, це те, що ще перебуває на стадії розробки, але вони попереджають, що остаточної угоди поки що немає. Деталі неясні, але буде більше інформації та подробиць", - написав журналіст.

Нагадуємо, 14 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. За його словами, Київ відмовиться від атак на російську енергетику, а Москва зробить те саме щодо українських об'єктів.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відповідної домовленості, але очікує від партнерів конкретики та гарантій, що Росія справді припинить удари по українській енергетиці й критичній інфраструктурі.

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