Трамп поспішив із заявою про енергетичне перемир'я України та РФ, - FT

Домовленість України та Росії про припинення ударів по енергетиці ще не готова, а остаточні умови угоди залишаються неузгодженими між сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х журналіста Financial Times Крістофера Міллера.

За його словами, заява президента США Дональда Трампа про домовленість України та Росії щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах була передчасною.

Журналіст заявив, що отримав інформацію від людей, які безпосередньо беруть участь у процесі в Києві. За їхніми даними, робота над домовленістю щодо припинення ударів по енергетиці ще триває.

Міллер наголосив, що остаточної угоди між Україною та Росією поки не укладено. Водночас він зазначив, що наразі не всі деталі потенційної домовленості зрозумілі.

"Трамп поспішив: за моєю інформацією від людей, які беруть участь у цьому процесі в Києві, це те, що ще перебуває на стадії розробки, але вони попереджають, що остаточної угоди поки що немає. Деталі неясні, але буде більше інформації та подробиць", - написав журналіст.