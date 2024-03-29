Путін не хоче світової війни, зокрема тому, що програє, - віцепрем'єр Італії

"Це схоже на пропаганду: Росія справила погане враження з атакою (на "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, - ред.) Мені здалося дивним, що служби (спецслужби - ред.) не зупинили її", - сказав Таяні в ефірі телеканалу Rai1.

"Наразі він намагається відвернути увагу. Я не думаю, що Путін хоче світової війни ще й тому, що він її не виграє", - додав він.

Раніше, 28 березня, Путін під час робочої поїздки до Тверської області заявив: "Звичайно, якщо вони (літаки F-16, - ред.) будуть застосовуватися з аеродромів третіх країн, вони для нас стають легітимною метою, де б вони не знаходилися" .

F-16 для України