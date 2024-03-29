Путин не хочет мировой войны, в том числе потому, что проиграет, - вице-премьер Италии

"Это похоже на пропаганду: Россия произвела плохое впечатление с атакой (на "Крокус Сити Хол" в Подмосковье, - ред.) Мне показалось странным, что службы (спецслужбы, - ред.) не остановили ее", — сказал Таяни в эфире телеканала Rai1.

"Сейчас он пытается отвлечь внимание. Я не думаю, что Путин хочет мировой войны еще и потому, что он ее не выиграет", - добавил он.

Ранее, 28 марта, Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область заявил: "Конечно, если они (самолеты F-16, - ред.) будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились".

F-16 для Украины