RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин не хочет мировой войны, в том числе потому, что проиграет, - вице-премьер Италии

Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российский диктатор Владимир Путин занимается "пропагандой", заявляя, что РФ будет сбивать предоставленные Украине F-16 даже на авиабазах НАТО в Европе, считает министр иностранных дел, вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

"Это похоже на пропаганду: Россия произвела плохое впечатление с атакой (на "Крокус Сити Хол" в Подмосковье, - ред.) Мне показалось странным, что службы (спецслужбы, - ред.) не остановили ее", — сказал Таяни в эфире телеканала Rai1.

"Сейчас он пытается отвлечь внимание. Я не думаю, что Путин хочет мировой войны еще и потому, что он ее не выиграет", - добавил он.

Ранее, 28 марта, Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область заявил: "Конечно, если они (самолеты F-16, - ред.) будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились". 

F-16 для Украины

Неделю назад в Британии десять украинских пилотов завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Она добавила, что первыми прибудут самолеты из Дании.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Силы обороны Украины должны получить F-16 летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война в Украине