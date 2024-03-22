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У Британії 10 українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16

П'ятниця 22 березня 2024 09:47
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У Британії 10 українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16 Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Десять українських пілотів завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

"Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку і одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ", - йдеться в повідомленні.

Тепер ця група перейде до просунутої льотної підготовки, яку проводять французькі ВПС, а потім навчиться літати на винищувачах F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів", - йдеться в повідомленні.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитись на початку літа.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

У Пентагоні повідомили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

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