Путин не желает результата от переговоров. Он стремится уничтожить Украину, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

"Любой процесс окончания войны должен быть справедливым. Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина с 2014 года в том или ином формате вела переговоры с Путиным.

"Но он не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. Для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с РФ", - отметил президент.