Путін хоче перекроїти кордони Європи, під прицілом - Фінляндія та Швеція, - Зеленський

За словами Зеленського, американська сторона порушувала питання створення нової структури безпеки після завершення війни. Йдеться про можливі зміни в безпековій архітектурі світу, передусім Європи.

Український президент вважає таку дискусію небезпечною, оскільки Росія зацікавлена в перегляді чинної системи безпеки на континенті. На його думку, саме тому американська сторона залучала росіян до обговорення цієї теми.

Занепокоєння Зеленського посилили заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо кордонів. Президент переконаний, що прагнення змінити їх у Європі є частиною російського плану з перегляду безпекових гарантій.

"Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, - факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі", - заявив Зеленський.

Він також застеріг, що подібні ініціативи можуть призвести до нових воєн або ескалації. За словами президента, він уже обговорював це питання з представниками країн Північної Європи та іншими європейськими партнерами. Він закликав їх серйозно поставитися до можливих ризиків.

Які країни можуть стати ціллю Путіна

Зеленський припустив, що під час розмов про нову архітектуру безпеки Європи російський лідер може порушити питання Фінляндії та Швеції. Крім того, на думку президента України, Путін може говорити про Угорщину та присутність американських військових у країнах Балтії.

"Думаю, Путін буде говорити про Фінляндію, Швецію. Впевнений, буде піднімати питання про Угорщину і присутність американців в країнах Балтії. Тому якщо американці справді хочуть саме такого діалогу, підтримуючи ініціативність "рускіх" щодо структури безпеки в Європі, то це вирішувати всім європейським країнам, які в НАТО, а не комусь окремо", - додав президент.

Водночас проводити такі переговори, за словами Зеленського, варто лише після завершення війни проти України.

Президент застеріг від ситуації, коли питання нової архітектури безпеки обговорюватимуть раніше, ніж припинення бойових дій та надання Україні гарантій захисту.