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Путін хоче переговорів, бо програє. Потрібно "посилити вогонь", - МЗС Литви

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський диктатор Володимир Путін прагне переговорів, бо програє війну. Проте Захід має "посилити вогонь", а не припиняти його.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter.

"Путін стверджує, що хоче переговорів не тому, що він великодушний, а тому, що він програє. Ми маємо посилити вогонь, а не припинити його", - заявив литовський міністр.

Нагадаємо, раніше президент Росії знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито Кремль готовий до діалогу. При цьому диктатор не забув нагадати умови російської сторони.

В Офісі українського президента, у свою чергу, зазначили, що Путін під виглядом переговорів пропонує миру визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.

Варто зазначити, що після чергових висловлювань російського диктатора про переговори на умовах РФ США виділили рекордний пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійшло, читайте тут.

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