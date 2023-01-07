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Путин хочет переговоров, поскольку проигрывает. Необходимо "усилить огонь", - МИД Литвы

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский диктатор Владимир Путин жаждет переговоров, потому что проигрывает войну. Однако Запад должен "усилить огонь", а не прекращать его.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Twitter.

"Путин утверждает, что хочет переговоров не потому, что он великодушен, а потому, что он проигрывает. Мы должны усилить огонь, а не прекратить его", - заявил литовский министр.

Напомним, ранее президент России снова заговорил о переговорах с Украиной, заявив, что якобы Кремль готов к диалогу. При этом диктатор не забыл напомнить условия российской стороны.

В Офисе украинского президента, в свою очередь, отметили, что Путин под видом переговоров предлагает миру признать право его ничтожной страны на захват чужих территорий и массовые убийства.

Стоит отметить, что после очередных высказываний российского диктатора о переговорах на условиях РФ США выделили рекордный пакет военной помощи Украине. Что в него вошло, читайте здесь.

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