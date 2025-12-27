ua en ru
Путін не хоче миру, він - людина війни, - Зеленський

Субота 27 грудня 2025 21:01
Путін не хоче миру, він - людина війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що продовження обстрілів України з боку РФ свідчать про те, що глава Кремля Володимир Путін не хоче миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і BBC.

Важливо зазначити, що український лідер прибув до Канади, де проводить зараз зустріч із прем'єр-міністром цієї країни Марком Карні.

Під час спілкування з пресою Карні зазначив, що наразі є умови для укладення справедливого і міцного миру. Водночас він засудив атаку РФ по Києву цієї ночі.

Зеленський у відповідь погодився, що це була "дуже важка" ніч для столиці, а самі удари - це відповідь Росії "на наші мирні зусилля".

"Це показує, ось Путін не хоче миру. Ми хочемо миру, а він - людина війни", - сказав Зеленський.

Буквально паралельно на іншому кінці Землі прозвучали коментарі Путіна. Диктатор РФ заявив, що якщо Україна не бажає вирішити все миром, тоді Росія вирішить усі свої завдання військовим шляхом.

Повертаючись до коментарів Зеленського про мирну угоду, він наголосив, що для припинення війни потрібні дві речі - "тиск на Росію" і достатня та "сильна підтримка України". Український лідер вважає, що хоч і були зроблені кроки, але потрібна подальша дипломатія.

Також президент України сказав, що поговорить сьогодні пізніше з європейськими союзниками, а завтра сподівається провести "дуже важливу" і "дуже конструктивну" зустріч із президентом США Трампом.

Від війни до миру

Нагадаємо, сьогодні вночі та рано вранці, 27 грудня, росіяни вкотре здійснили комбіновану атаку на Україну.

Основною метою ворога став Київ та Київська область. У столиці внаслідок атаки було зафіксовано пожежі, руйнування та інші наслідки в семи районах міста. На тлі обстрілу в Києві виникли перебої з теплом, водою, і були введені екстрені відключення світла.

Тим часом президент України Володимир Зеленський сьогодні підтвердив, що вирушив до США, але раніше він відвідав Канаду для зустрічі з Карні. Канадський прем'єр повідомив, що його країна виділить Україні 2,5 млрд доларів.

За даними ЗМІ, на переговорах із Трампом Зеленський має намір усунути ключові розбіжності щодо мирного плану.

Сам український лідер уже анонсував, що обов'язково порушить питання територій. Зокрема, обговорюватимуть Донбас і Запорізьку АЕС.

