Путін не хоче миру, Україна отримає все необхідне для захисту, - Урсула фон дер Ляєн

США, Четвер 25 вересня 2025 08:33
UA EN RU
Путін не хоче миру, Україна отримає все необхідне для захисту, - Урсула фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Євросоюз буде і далі підтримувати Україну військовими та економічними ресурсами. Європа вже вклала 175 мільярдів в оборону та економіку країни.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю CNN.

"Ми будемо залізно стояти на боці України. Це також означає надання військових можливостей, необхідних для захисту країни", - сказала фон дер Ляєн.

Боротьба України і позиція ЄС

Глава Єврокомісії зазначила, що Україна бореться не тільки за незалежність і суверенітет, а й за дотримання міжнародного порядку.

За її словами, ця війна стосується поваги до міжнародної хартії, суверенітету і територіальної цілісності держав.

"Докази переконливо показують, що Путін є агресором. Він не хоче миру, і саме тому міжнародні правила мають дотримуватися", - заявила фон дер Ляєн.

Відносини зі США та позиція Трампа

Фон дер Ляєн прокоментувала нещодавні заяви Дональда Трампа про війну в Україні.

За її словами, США ухвалюють рішення самостійно, але ЄС завжди чітко позначав підтримку Києва.

Вона наголосила, що саме Україна має вирішувати, які території захищати і до яких переговорів іти.

"Мета полягає в тому, щоб Путін сів за стіл переговорів, тому що ми всі хочемо миру", - сказала вона.

Енергетична незалежність Європи

Глава Єврокомісії також заявила про скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів.

За її словами, імпорт вугілля з Росії припинено повністю, а поставки нафти знизилися до 3%.

"Три роки тому Європа сильно залежала від російського газу. Сьогодні ми майже позбулися російських викопних енергоресурсів, і тепер потрібно завершити цей процес", - зазначила фон дер Ляєн.

Нові санкції проти російського газу

Фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС готовий запровадити санкції проти імпорту російського СПГ.
Вона пояснила, що в деяких країнах Європи поставки тривають, і це необхідно припинити.

"Ми запропонували санкціонувати СПГ, який надходить на європейський ринок із Росії. Протягом кількох місяців такі поставки мають бути повністю зупинені", - заявила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повністю відновити свою територіальну і потім "піти ще далі".

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що в ЄС "дуже позитивно" налаштовані щодо останніх висловлювань Трампа.

