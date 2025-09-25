ua en ru
Путин не хочет мира, Украина получит все необходимое для защиты, - Урсула фон дер Ляйен

Четверг 25 сентября 2025 08:33
Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже вложила 175 миллиардов в оборону и экономику страны.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью CNN.

"Мы будем железно стоять на стороне Украины. Это также означает предоставление военных возможностей, необходимых для защиты страны", - сказала фон дер Ляйен.

Борьба Украины и позиция ЕС

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка.

По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.

"Доказательства убедительно показывают, что Путин является агрессором. Он не хочет мира, и именно поэтому международные правила должны соблюдаться", - заявила фон дер Ляйен.

Отношения с США и позиция Трампа

Фон дер Ляйен прокомментировала недавние заявления Дональда Трампа о войне в Украине.

По ее словам, США принимают решения самостоятельно, но ЕС всегда четко обозначал поддержку Киева.

Она подчеркнула, что именно Украина должна решать, какие территории защищать и к каким переговорам идти.

"Цель состоит в том, чтобы Путин сел за стол переговоров, потому что мы все хотим мира", - сказала она.

Энергетическая независимость Европы

Глава Еврокомиссии также заявила о сокращении зависимости Европы от российских энергоресурсов.

По ее словам, импорт угля из России прекращен полностью, а поставки нефти снизились до 3%.

"Три года назад Европа сильно зависела от российского газа. Сегодня мы почти избавились от российских ископаемых энергоресурсов, и теперь нужно завершить этот процесс", - отметила фон дер Ляйен.

Новые санкции против российского газа

Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС готов ввести санкции против импорта российского СПГ.
Она пояснила, что в некоторых странах Европы поставки продолжаются, и это необходимо прекратить.

"Мы предложили санкционировать СПГ, который поступает на европейский рынок из России. В течение нескольких месяцев такие поставки должны быть полностью остановлены", - заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную и потом "пойти еще дальше".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ЕС "очень позитивно" настроены относительно последних высказываний Трампа.

