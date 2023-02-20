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Путін не хоче миру, оскільки війна в Україні триває вже другий рік, - Столтенберг

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Понеділок 20 лютого 2023 22:36
Путін не хоче миру, оскільки війна в Україні триває вже другий рік, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ніхто не знає, чим закінчиться війна в Україні, але немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої амбіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, яку приводить CNN.

"Ми бачимо протилежне. Він не хоче миру. Він планує нову війну", - сказав генсек НАТО напередодні річної позначки вторгнення РФ в Україну.

Столтенберг зазначив, що РФ вже розпочала наступальні операції та вказав на бойові зіткнення в районі Бахмута.

"Чи є це великим весняним наступом, чи це просто своєрідна прелюдія до нього, сказати складно. Але вони вливають дедалі більше військ і все більше і більше зброї", - пояснив Столтенберг.

За його словами, Росія намагається компенсувати погане оснащення та матеріально-технічне забезпечення додатковою кількістю військових. Він назвав це "киданням хвиль людей на оборонні рубежі" і що такого роду бойові дії не спостерігалися з часів Першої світової війни.

Також генсек пояснив, що для перемоги України треба продовжувати надавати її військову допомогу.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін, хоч і не показує, що хоче миру, має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але наразі головним пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

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