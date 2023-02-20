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Путин не хочет мира, поскольку война в Украине продолжается уже второй год, - Столтенберг

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 22:36
Путин не хочет мира, поскольку война в Украине продолжается уже второй год, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Никто не знает, чем закончится война в Украине, но нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин поменял свои амбиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит CNN.

"Мы видим обратное. Он не хочет мира. Он планирует новую войну", - сказал генсек НАТО в преддверии годовой отметки вторжения РФ в Украину.

Столтенберг отметил, что РФ уже начала наступательные операции и указал на боевые столкновения в районе Бахмута.

"Есть ли это великое весеннее наступление, или это просто своеобразная прелюдия к нему, сказать сложно. Но они вливают все больше войск и все больше и больше оружия", - пояснил Столтенберг.

По его словам, Россия пытается компенсировать плохую оснастку и материально-техническое обеспечение дополнительным количеством военных. Он назвал это "бросанием волн людей на оборонные рубежи" и такого рода боевые действия не наблюдались со времен Первой мировой войны.

Также генсек пояснил, что для победы Украины нужно продолжать оказывать ее военную помощь.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, хоть и не показывает, что хочет мира, должен понять, что он не может победить в войне против Украины.

Украина будет членом Североатлантического альянса, но сейчас главным приоритетом является победа в войне с Россией.

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