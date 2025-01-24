Путін хоче маніпулювати Трампом в його прагненні досягти миру, - Зеленський

Переговори України та РФ

Останнім часом досить багато заяв лунає щодо переговорів України та РФ і завершення війни в Україні. І незважаючи на те, що за даними ЦПД, Росія готується воювати протягом 2025 року, дедалі частіше виникають можливі сценарії майбутніх перемовин про припинення війни.

Буквально 24 січня Путін поскаржився, що у Києва нібито є заборона на переговори з Росією. Додамо, що з російського боку будь-які заяви не несуть смислового навантаження, оскільки обстріли по Україні не припиняються.

Лише за ніч і ранок 24 січня Росія випустила по Україні майже 70 дронів, у Київській області загинули троє людей.

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