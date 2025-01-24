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Путин хочет манипулировать Трампом в его стремлении достичь мира, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин хочет манипулировать лидерами мира. Это касается и президента США Дональда Трампа в его стремлении достичь мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз главы Службы внешней разведки (Олега Иващенко, - ред) относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира", - рассказал он.

В частности, как подчеркнул президент, Путин хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки (Дональда Трампа, - ред) достичь мира.

"Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - добавил он.

 

Переговоры Украины и РФ

В последнее время достаточно много заявлений звучит по переговорам Украины и РФ и завершении войны в Украине. И несмотря на то, что по данным ЦПД, Россия готовится воевать в течение 2025 года, все чаще возникают возможные сценарии будущих переговоров о прекращении войны.

Буквально 24 января Путин пожаловался, что у Киева якобы есть запрет на переговоры с Россией. Добавим, что с российской стороны любые заявления не несут смысловой нагрузки, поскольку обстрелы по Украине не прекращаются.

Только за ночь и утро 24 января Россия выпустила по Украине почти 70 дронов, в Киевской области погибли трое людей.

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