Путин хочет манипулировать Трампом в его стремлении достичь мира, - Зеленский

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз главы Службы внешней разведки (Олега Иващенко, - ред) относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира", - рассказал он.

В частности, как подчеркнул президент, Путин хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки (Дональда Трампа, - ред) достичь мира.

"Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - добавил он.