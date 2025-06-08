Путін грає у війну на виснаження: в ISW розповіли, як зірвати цей план

У Кремлі розраховують, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, але країни Заходу можуть змінити хід подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, будь-яке посилення економічного тиску на Росію, хоча й є позитивним політичним кроком, однак недостатнє для того, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів або змінити його уявлення про перемогу.

Аналітики вважають продовження військової допомоги Україні з боку Заходу ключовим елементом у реалізації стратегії тиску на Росію, яка могла б змусити очільника Кремля переглянути власну стратегію перемоги.

В ISW зазначили, що теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російська армія здатна підтримувати поступові, хоча і незначні, успіхи на полі бою довше, ніж українські військові можуть утримувати оборону, а також довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну. На думку експертів, ця стратегія, ймовірно, і надалі буде визначати небажання Путіна брати участь у змістовних переговорах зі США та Україною.

Аналітики переконані, що досягнення миру в Україні на прийнятних для Сполучених Штатів умовах, вимагає або тривалих бойових втрат Росії, або значної поразки російських військ на фронті.

"США мають продовжувати постачати українським військовим озброєння, адже втрати Росії на полі бою залишаються головним чинником її нинішніх проблем з технікою, живою силою та економікою", - переконані в Інституті.

Експерти підкреслюють, що надання озброєнь, які здатні оперативно і в достатньому обсязі постачати лише Сполучені Штати, дозволило б Силам оборони України ефективніше оборонятися, уповільнити наступ Росії та завдавати її армії ще серйозніших втрат.

"Зростання і без того надмірного рівня втрат серед російських військових, особливо якщо вони не відповідатимуть досягнутим територіальним здобуткам, створює ризик для здатності Путіна балансувати між витратами на армію та соціально-економічними потребами, і водночас зберігати підтримку всередині країни", - вважають в ISW.