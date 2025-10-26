ua en ru
Путін говорив із Трампом про території України, тему виносять на різні формати, - Лавров

Росія, Неділя 26 жовтня 2025 20:37
Путін говорив із Трампом про території України, тему виносять на різні формати, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "територіальні питання" в рамках врегулювання війни в Україні нібито обговорюється в різних форматах - в тому числі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаврова російським пропагандистам.

У відповідь на питання пропагандистів Лавров заявив, що питання територій нібито регулярно "обговорюється в різних форматах".

"Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) регулярно торкався цього питання у відповідях на запитання журналістів, а також під час зустрічей з президентом США Трампом", - сказав Лавров.

Окрім цього, Лавров цинічно заявив, що Росія, мовляв, визнає незалежність України, але це не стосується тих регіонів, які Кремль встиг вписати у так звану "конституцію" РФ. При цьому мова йде не тільки про Донецьку, Луганську області та окупований Крим, але й про тимчасово окуповані на початку війни території Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема на питання щодо Херсона та Запоріжжя Лавров підтвердив, що Росія претендує на ці регіони України. Тобто фактично Лавров "розписався" в тому, що територіальні вимоги РФ не змінилися.

"Вони також є частиною нашої території за "конституцією", - заявив російський міністр.

Нагадаємо, під час свого візиту в США так званий "спецпредставник" Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Росія нібито готова обговорювати мирні умови щодо України. А за день до цього Дмитрієв сказав, що США, Україна та Росія нібито "близькі до дипломатичного вирішення" війни.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтні вчергове вщент "розніс" ідею з будь-яким "обміном територіями" з російськими окупантами. Україна не буде міняти свої території на свої ж, зазначив глава держави.

