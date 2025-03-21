Путін готується до затяжної війни, а не до стійкого компромісного миру, - ISW

Володимир Путін продовжує налаштовувати внутрішню аудиторію Росії на підготовку до затяжної війни в Україні, а не до стійкого миру, заснованого на компромісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що за останні дні й тижні диктатор та інші чиновники посилюють меседжі про те, що Росія очікує тривалої війни в Україні та миру лише на умовах Кремля.

Так, незадовго до телефонної розмови з Трампом 18 березня, диктатор провів закриту зустріч з бізнесменами під час з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців.

Джерела і журналісти, що перебували на цій зустрічі, стверджують, що Путін попередив російських бізнесменів про повільні та важкі переговори щодо припинення війни. І порадив представникам бізнесу "не бути наївними", з огляду на той факт, хто і які питання буде обговорювати. Путін також публічно заявив, що Росії не слід очікувати від Заходу швидкого скасування санкцій.

В ISW зазначили, що Кремль вже давно транслює російські вимоги щодо територіальних поступок та поступок у сфері безпеки за межами нинішньої лінії фронту. Владі РФ це потрібно для повернення інвестицій російському народу, щоб виправдати військові зусилля перед внутрішньою аудиторією.

"Путін та інші кремлівські чиновники, ймовірно, продовжать переконувати внутрішню аудиторію в тому, що війна в Україні залишається затяжною операцією, і що Росія не досягне миру в Україні швидко", - вважають аналітики.

Розкол з союзниками

Крім того, в Інституті вивчення війни переконані, що російські чиновники працюють над загостренням напруженості між США з їхніми європейськими союзниками, щоб зламати західну підтримку України та підірвати альянс НАТО.

Також, згідно зі звітом ISW, кремлівські чиновники продовжують посилювати наративи, які вказують на те, що Путін залишається відданим своїй давній меті - завоюванню України. І намагається використати майбутні переговори про припинення вогню, щоб домогтися випереджувальних поступок з боку України та США.

Нюанси Конституції

Про наміри вести затяжну війну свідчить і той факт, що секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу закликає Київ внести зміни до Конституції, щоб дозволити визнати російську окупацію та незаконну анексію окупованих територій.

Однак в ISW нагадали, що Основний Закон України забороняє уряду проводити вибори або вносити зміни до нього під час воєнного стану. Уряд також не має права законно скасувати воєнний стан, доки Росія продовжує вести наступ на територію України.