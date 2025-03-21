Путин готовится к затяжной войне, а не к устойчивому компромиссному миру, - ISW
Владимир Путин продолжает настраивать внутреннюю аудиторию России на подготовку к затяжной войне в Украине, а не к устойчивому миру, основанному на компромиссе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что за последние дни и недели диктатор и другие чиновники усиливают месседжи о том, что Россия ожидает длительной войны в Украине и мира только на условиях Кремля.
Так, незадолго до телефонного разговора с Трампом 18 марта, диктатор провел закрытую встречу с бизнесменами во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Источники и журналисты, находившиеся на этой встрече, утверждают, что Путин предупредил российских бизнесменов о медленных и трудных переговорах по прекращению войны. И посоветовал представителям бизнеса "не быть наивными", учитывая тот факт, кто и какие вопросы будет обсуждать. Путин также публично заявил, что России не следует ожидать от Запада быстрой отмены санкций.
В ISW отметили, что Кремль уже давно транслирует российские требования по территориальным уступкам и уступкам в сфере безопасности за пределами нынешней линии фронта. Властям РФ это нужно для возвращения инвестиций российскому народу, чтобы оправдать военные усилия перед внутренней аудиторией.
"Путин и другие кремлевские чиновники, вероятно, продолжат убеждать внутреннюю аудиторию в том, что война в Украине остается затяжной операцией, и что Россия не достигнет мира в Украине быстро", - считают аналитики.
Раскол с союзниками
Кроме того, в Институте изучения войны убеждены, что российские чиновники работают над обострением напряженности между США с их европейскими союзниками, чтобы сломать западную поддержку Украины и подорвать альянс НАТО.
Также, согласно отчету ISW, кремлевские чиновники продолжают усиливать нарративы, указывающие на то, что Путин остается преданным своей давней цели - завоеванию Украины. И пытается использовать предстоящие переговоры о прекращении огня, чтобы добиться опережающих уступок со стороны Украины и США.
Нюансы Конституции
О намерениях вести затяжную войну свидетельствует и тот факт, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призывает Киев внести изменения в Конституцию, чтобы позволить признать российскую оккупацию и незаконную аннексию оккупированных территорий.
Однако в ISW напомнили, что Основной Закон Украины запрещает правительству проводить выборы или вносить изменения в него во время военного положения. Правительство также не имеет права законно отменить военное положение, пока Россия продолжает вести наступление на территорию Украины.
Переговоры о завершении войны в Украине
18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время диалога лидеры согласовали первые шаги к миру. Так, Путин отказался от предложенного США тотального прекращения огня по всей линии фронта на 30 дней, но предложил, чтобы Украина и Россия взаимно прекратили удары по объектам инфраструктуры и энергетики.
Кроме того, президент РФ заявил о важности остановки мобилизации, предоставления иностранной военной помощи и разведывательной информации Украине.
19 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским касательно первых мер для перемирия. Президент Украины отметил, что Путин не заинтересован прекращать войну даже несмотря на то, что позиции РФ на поле боя хуже, чем в прошлом году.
Следующим шагом переговорного процесса станет встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. На встрече стороны обсудят расширение частичного прекращения огня. Высшее руководство обеих стран в этих переговорах участвовать не будет.
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