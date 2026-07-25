Путін готує розширення мобілізації і хоче отримати нових солдатів з КНДР, - Зеленський

Зеленський зазначив, що українська розвідка має інформацію про російські плани на осінь, і в цих планах миру немає. За його словами, Путін готує умови, щоб розширити мобілізацію.

"Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча - це вбиті, майже 93 тисячі - поранені, значна кількість поранень - важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина", - сказав президент.

Глава держави додав, що Путін готується "просто забирати нових росіян на війну". Наразі диктатор маскує це під іншими словами і сигналами, але насправді готується.

Окрім того, Росія співпрацює з Північної Кореєю, щоб отримати нових військових з цієї країни, а КНДР у свою чергу готує передачі пускових установок для балістики.

"Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України", - заявив він.

Зеленський додав, що Росія допомагає КНДР навчатись війні, покращує цій країні зброї, а також дає досвід її реального застосування. Це у свою чергу загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Україна у свою чергу буде протидіяли.

Резюмуючи президент наголосив, що важливо натиснути на РФ разом з партнерами, щоб Москва захотіла припинити війну.

"Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це", - підсумував він.