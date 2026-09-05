Путін готує хвилю диверсій та замахів у країнах НАТО, - ЗМІ

Росія готується розв'язати хвилю цілеспрямованих вбивств та масштабних диверсій у Європі. Експерти з безпеки попереджають про різке загострення "тіньової війни" РФ проти країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Express.
За даними західних джерел у сфері безпеки, Кремль вже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом.
Головною ціллю диверсій наразі стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові ІТ-системи.
Зокрема, поблизу аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрони із вибухівкою. Один із пристроїв атакував вантажний літак, змусивши його змінити курс, а інший знайшли прикріпленим до дерева з детонатором.
Офіційний Берлін звинуватив у цих діях Москву.
"Ми, ймовірно, побачимо оголошення про вбивства високопоставлених представників нашої оборонної промисловості. Ми спостерігатимемо зростання державного тероризму на німецькій землі, і хоча Росія не зізнається, усі сліди вестимуть до Москви", - заявив депутат Бундестагу Родріх Кізеветтер зазначивши, що країна постала перед загрозою прямого державного тероризму.
Складна ситуація спостерігається і у Великій Британії.
Колишній міністр оборони країни Тобіас Елвуд попередив, що нові хімічні атаки або замахи на Заході - це лише питання часу.
"Це чудова "сіра зона", у якій Путін став спеціалістом. Це жахливо казати, але я думаю, що це лише питання часу, коли високопосадовець чи відома особистість стане мішенню в черговій ситуації типу "Новачка", - зазначив Елвуд.
За даними розвідки, ГРУ активно вербує одноразових виконавців ("мулів") через Telegram та розраховується з ними криптовалютою.
Такі агенти здійснюють підпали, залізничні диверсії та збір даних про військові бази, що дозволяє РФ формально уникати прямої відповідальності та ухилятися від задіяння Статті 5 Статуту НАТО.
Нагадаємо, на тлі чергових поступок та спроб Росії перевірити межі терпіння Заходу, європейські посадовці зазначають, що Москва вже пожинає наслідки власних дій.
Раніше Єврокомісар підкреслив, що російський диктатор Путін сам переніс війну на територію РФ, ескалуючи конфлікт та отримуючи у відповідь дзеркальні удари з боку України.
Водночас у Вашингтоні намагаються зменшити градус напруги довкола дій Кремля у Європі.
Зокрема, президент США Дональд Трамп відреагував на події у Лейпцигу та заявив, що Путін насправді не прагне прямої військової атаки на Альянс.