Россия готовится решить волну целенаправленных убийств и диверсий в Европе. Эксперты по безопасности предупреждают о резком обострении "теневой войны" РФ против стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express.
По данным западных источников в сфере безопасности, Кремль уже испытывает пределы допустимого в противостоянии с Альянсом.
Главной целью диверсий стала Германия, где зафиксированы многочисленные атаки на энергетику, аэропорты, оборонные предприятия и правительственные ИТ-системы.
В частности, вблизи аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили дроны со взрывчаткой. Одно из устройств атаковало грузовой самолет, заставив его изменить курс, а другое нашли прикрепленным к дереву с детонатором.
Официальный Берлин обвинил в этих действиях Москву.
"Мы, вероятно, увидим объявления об убийствах высокопоставленных представителей нашей оборонной промышленности. Мы будем наблюдать рост государственного терроризма на немецкой земле, и хотя Россия не признается, все следы будут вести в Москву", - заявил депутат Бундестага Родрих Кизеветтер, отметив, что страна предстала перед угрозой прямого государственного терроризма.
Сложная ситуация наблюдается и в Великобритании.
Бывший министр обороны страны Тобиас Элвуд предупредил, что новые химические атаки или покушения на Западе - это лишь вопрос времени.
"Это отличная "серая зона", в которой Путин стал специалистом. Это ужасно говорить, но я думаю, что это лишь вопрос времени, когда высокопоставленное должностное лицо или известная личность станет мишенью в очередной ситуации типа "Новичка", - отметил Элвуд.
По данным разведки, ГРУ активно вербует одноразовых исполнителей ("мулов") через Telegram и рассчитывается с ними криптовалютой.
Такие агенты осуществляют поджоги, железнодорожные диверсии и сбор данных о военных базах, что позволяет РФ формально избегать прямой ответственности и уклоняться от задействования статьи 5 Устава НАТО.
Напомним, на фоне очередных уступок и попыток России проверить границы терпения Запада европейские чиновники отмечают, что Москва уже пожинает последствия собственных действий.
Ранее Еврокомиссар подчеркнул, что российский диктатор Путин сам перенес войну на территорию РФ, эскалаируя конфликт и получая ответные зеркальные удары со стороны Украины.
В то же время в Вашингтоне пытаются снизить градус напряжения вокруг действий Кремля в Европе.
В частности, президент США Дональд Трамп отреагировал на события в Лейпциге и заявил, что Путин на самом деле не стремится к прямой военной атаке на Альянс.