Путін не прагне атакувати НАТО, - Трамп відреагував на Лейпциг

Президент США Дональд Трамп відреагував на спробу атаки українського літаку у Лейпцигу, яку пов'язують з Росією. Він вважає, що приводів для занепокоєння немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави США, передає The White House в Х.

Трамп заспокоїв НАТО

Журналіст запитав Трампа: хіба не є нападом на територію НАТО знайдений в аеропорту Лейпцигу дрон з вибухівкою ?

На що президент США відповів, що не думає, що Путін атакуватиме НАТО.

"Я з ним розмовляю. Я його дуже добре знаю. Путін не прагне атакувати територію НАТО", - запевнив Трамп.

Спроба атаки у Лейпцигу

Раніше РБК-Україна писало, що 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці дронів на аеропорт Лейпцига. Берлін закриває консульство РФ у Бонні, розриває договір щодо "Російського дому" та ініціює нові санкції в ЄС.

Також повідомлялося, що у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.