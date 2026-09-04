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Путін не прагне атакувати НАТО, - Трамп відреагував на Лейпциг

22:30 04.09.2026 Пт
1 хв
США заспокоїли країни Європи
aimg Олена Бджола
Путін не прагне атакувати НАТО, - Трамп відреагував на Лейпциг Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп відреагував на спробу атаки українського літаку у Лейпцигу, яку пов'язують з Росією. Він вважає, що приводів для занепокоєння немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави США, передає The White House в Х.

Трамп заспокоїв НАТО

Журналіст запитав Трампа: хіба не є нападом на територію НАТО знайдений в аеропорту Лейпцигу дрон з вибухівкою ?

На що президент США відповів, що не думає, що Путін атакуватиме НАТО.

"Я з ним розмовляю. Я його дуже добре знаю. Путін не прагне атакувати територію НАТО", - запевнив Трамп.

Спроба атаки у Лейпцигу

Раніше РБК-Україна писало, що 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці дронів на аеропорт Лейпцига. Берлін закриває консульство РФ у Бонні, розриває договір щодо "Російського дому" та ініціює нові санкції в ЄС.

Також повідомлялося, що у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.

Крім того, FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки. Це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто "попередженням".

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