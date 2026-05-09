Путін готовий зустрітися із Зеленським у третій країні та назвав головну умову

Умови для переговорів

За словами російського диктатора, зустріч на нейтральній території можлива лише за умови досягнення конкретних домовленостей.

"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості на тривалу історичну перспективу", - наголосив Путін.

Запрошення до Москви

Водночас він додав, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від особистих контактів.

Путін зазначив, що знає про готовність Зеленського до переговорів, проте закликав його приїхати до столиці РФ.

"Той, хто хоче зустрітися - нехай і приїжджає в Москву", - резюмував він.

Крім того, він додав, що, на його думку, "ситуація в українському конфлікті наближається до завершення".