Путін готовий до переговорів, - політолог

Як пояснив Галлямов, ситуація в російській економіці, на фронті, а також величезні втрати вже можуть змусити диктатора піти на переговори. Це означає, що команда 47-го голови Білого дому Дональда Трампа має необхідні важелі тиску, щоб змусити Путіна відійти від колишніх умов. Серед цих інструментів:

продовження військової допомоги України на тому ж або ж навіть більшому рівні, що призведе до підвищення втрат серед російських терористів й посилення ударів по території Росії;

на тому ж або ж навіть більшому рівні, що призведе до підвищення втрат серед російських терористів й посилення ударів по території Росії; обрушення ціни на нафту. Армія Росії, є армією найманців, яка воює не за батьківщину чи Путіна, а за гроші.

"Трамп налаштований по відношенню до Путіна в цілому непогано, досить лояльно. Навіщо Путіну з ним сваритися з урахуванням усіх нинішніх і потенційних проблем? Посвариться - і Трамп збільшить обсяги постачання зброї в Україні, упустить ціни на нафту і, до того ж на зло Росії прийме Україну до НАТО", - міркує Галлямов.