Путин готов к переговорам, - политолог

Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о полномасштабной войне. Сегодня страна-оккупант имеет достаточно болевых точек, на которые могли бы нажать Соединенные Штаты Америки (США).
Об этом рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов в материале РБК-Украина"Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры".
Как пояснил Галлямов, ситуация в российской экономике, на фронте, а также огромные потери уже могут заставить диктатора пойти на переговоры. Это означает, что команда 47-го главы Белого дома Дональда Трампа имеет необходимые рычаги давления, чтобы заставить Путина отойти от прежних условий. Среди этих инструментов:
"Трамп настроен по отношению к Путину в целом неплохо, достаточно лояльно. Зачем Путину с ним ссориться с учетом всех нынешних и потенциальных проблем? Поссорится - и Трамп увеличит объемы поставок оружия в Украину, уронит цены на нефть и, к тому же назло России примет Украину в НАТО", - рассуждает Галлямов.
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Киеву необходимы гарантии безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров. В частности утверждал, что если Трамп захочет принудить диктатора к миру - у него это удастся.
Отдельно стоит добавить, что после инаугурации Трамп обратился к Путину и пригрозил ему дополнительными пошлинами и санкциями, если Россия в ближайшее время не согласится заключить соглашение о прекращении огня.
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