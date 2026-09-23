Путин готов к новой встрече с Трампом при конкретном условии, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если будет достигнута конкретная договоренность о проведении официальных переговоров.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом", - заявил Песков.
Однако он также признал, что пока никакой конкретики в этом вопросе нет.
Спикер Кремля добавил, что без официальной договоренности переговоры российского диктатора и главы Белого дома невозможны.
На этом фоне Песков напомнил, что позиция Москвы по поводу возможности встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского остается неизменной.
"При желании он (Зеленский - ред.) может приехать в Москву", - заявил Песков.
По словам последнего, организовывать встречу Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно, поскольку это будет пустой тратой времени.
"Никаких предпосылок для перехода к мирному треку переговоров по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним", - цинично солгал Песков.
Более того, представитель Кремля в очередной раз пожаловался, что союзники Киева активно поставляют ВСУ оружие и оказывают Украине финансовую поддержку.
Также он начал выдумывать, что Великобритания занимается "нагнетанием русофобских настроений".
"В унисон с ним то же делают в Германии, Франции и ряде других европейских стран", - соврал Песков.
Напомним, накануне Трамп заявил, что может снова встретиться с Путиным.
Кроме того, президент США выступил с новым заявлением о завершении войны РФ против Украины.