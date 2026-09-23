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Путин готов к новой встрече с Трампом при конкретном условии, - Песков

13:04 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Путин готов к новой встрече с Трампом при конкретном условии, - Песков Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если будет достигнута конкретная договоренность о проведении официальных переговоров.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом", - заявил Песков.

Однако он также признал, что пока никакой конкретики в этом вопросе нет.

Спикер Кремля добавил, что без официальной договоренности переговоры российского диктатора и главы Белого дома невозможны.

На этом фоне Песков напомнил, что позиция Москвы по поводу возможности встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского остается неизменной.

"При желании он (Зеленский - ред.) может приехать в Москву", - заявил Песков.

По словам последнего, организовывать встречу Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно, поскольку это будет пустой тратой времени.

"Никаких предпосылок для перехода к мирному треку переговоров по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним", - цинично солгал Песков.

Более того, представитель Кремля в очередной раз пожаловался, что союзники Киева активно поставляют ВСУ оружие и оказывают Украине финансовую поддержку.

Также он начал выдумывать, что Великобритания занимается "нагнетанием русофобских настроений".

"В унисон с ним то же делают в Германии, Франции и ряде других европейских стран", - соврал Песков.

Напомним, накануне Трамп заявил, что может снова встретиться с Путиным.

Кроме того, президент США выступил с новым заявлением о завершении войны РФ против Украины.

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