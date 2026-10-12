Путін готовий не бити по Україні лише в день виборів, - Кремль

У Кремлі цинічно заявили, що російський диктатор Володимир Путін може дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, "якщо в Києві вирішать їх провести".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для пропагандистських росЗМІ.

"Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо Київ реально хоче їх провести", - сказав Пєсков.

Водночас пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир’я російська сторона відхилила.

Що заявили Україна та США про перемир'я та вибори в Україні

Дискусія про можливі вибори в Україні знову загострилася після заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні нібито час обрати нового лідера, здатного укласти мирну угоду.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо США доб'ються від Росії повного припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами президента, для організації голосування необхідно забезпечити безпеку громадян, які мають прийти на виборчі дільниці. Він також наголосив, що рішення про те, коли проводити вибори та кого обирати, належить українцям.