Путін готується озвучити позицію щодо інциденту в Керченській протоці, - Пєсков

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі не бачать необхідності в прямих контактах Путіна з Порошенком

Президент Росії Володимир Путін готується озвучити позицію щодо інциденту в Керченській протоці, який супроводжувався атакою на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

За його словами, позиція Путіна буде озвучена найближчими днями. Крім того, представник Кремля наголосив, що дана ситуація не потребує прямих переговорів Путіна і президента України Петра Порошенка.

"Недооцінювати значення та небезпеку подібних провокацій було б неправильним", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Путін відреагував на воєнний стан в Україні. Зокрема, у розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив заклопотаність у зв'язку з приведенням Збройних сил України в повну боєготовність і оголошенням воєнного стану.

Відзначимо, до цього Державний департамент США закликав Путіна і президента Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації з атакою на кораблі Військово-морських сил України. Крім того, глава Держдепу Майк Помпео запропонував відновити переговори в нормандському форматі.