Путин может готовить дочь стать его преемницей, - советник главы МВД

Советник главы МВД считает, что недавнее заседание Совета безопасности России абсолютно ничего не изменило для Украины.

"Человека, который провалил импортозамещение в РФ поставили вице-премьером, который будет отвечать за оборонно-промышленный комплекс. Человека, который провалил обновление оборонно-промышленного комплекса - поставили руководить "Роскосмосом", - заявил Денисенко.

В то же время Денисенко отметил, что Путин недавно назначил Тихонову сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Возможно, таким образом он постепенно готовит ее стать его преемницей.

"Он не сделал ее чиновницей, он сделал ее сопредседателем Координационного совета по импортозамещению Российского союза промышленников и предпринимателей. Не исключено, что Путин начинает задумываться, чтобы дочь стала его преемницей", - подчеркнул Денисенко.