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Путин готов встретиться с Зеленским. В Кремле назвали условие

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, Кремль хотел, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад.

"Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - заявил Песков.

Напомним, еще в январе Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы "обсудить разногласия".

При этом у Путина заявили, что Анкара готова пригласить на переговоры представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Поэтому в Кремле хотят услышать реакцию Украины на это предложение.

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