Путин готов встретиться с Зеленским. В Кремле назвали условие

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, Кремль хотел, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад.
"Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей", - заявил Песков.
Напомним, еще в январе Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы "обсудить разногласия".
При этом у Путина заявили, что Анкара готова пригласить на переговоры представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Поэтому в Кремле хотят услышать реакцию Украины на это предложение.