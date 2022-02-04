Путін готовий зустрітися з Зеленським. У Кремлі назвали умову

За його словами, Кремль хотів, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому.

"Ми вважаємо, що вона мала відбутися давно. І вони повинні проходити регулярно. Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна заявив, що з Києва спочатку йдуть заяви про те, що "виконання Мінських домовленостей означатиме розвал України, потім йде заява міністра, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе".

"Дуже важко говорить про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", - зазначив він.