Путин готов к встрече с Зеленским, но подготовка к ее организации пока не ведется

В России готовы к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако, подготовка к ее организации пока не ведется.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось", - сказал Песков.

По его словам, конкретных шагов по подготовке такого мероприятия пока не предпринималось.

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться. Президент России ответил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

Отметим, вчера Путин и Байден провели переговоры в Женеве. Они, в частности, обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине