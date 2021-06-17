Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але підготовка до її організації поки не ведеться

У Росії готові до зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Однак, підготовка до її організації поки не ведеться.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося", - сказав Пєсков.

За його словами, конкретних кроків з підготовки такого заходу поки не робилося.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Путіну зустрітись. Президент Росії відповів, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом.

Більше про плани української сторони провести переговори з РФ у матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

Зазначимо, вчора Путін і Байден провели переговори в Женеві. Вони, зокрема, обговорювали повернення посади спецпредставника США по Україні.