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Путин готов к переговорам с Западом, - Песков

Автор: Наталья Скороход

Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиях безопасности со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Поздно вечером в понедельник Песков заявил журналисту CNN, что Путин готов к переговорам. При єтом он отметил, что украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности.

Напомним, что в США также подтвердили готовность к переговорам с Россией. Там ожидают ответа от РФ по гарантиям безопасности.

Также сообщалось, что проект по гарантиям безопасности уже подписан Путиным.

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