Путін готовий до переговорів із Заходом, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про Україну і гарантії безпеки з боку Заходу. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Пізно ввечері в понеділок Пєсков заявив журналісту CNN, що Путін готовий до переговорів. При цьому він зазначив, що українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в області безпеки.

Нагадаємо, що в США також підтвердили готовність до переговорів з Росією. Там очікують відповіді від РФ щодо гарантій безпеки.

Також повідомлялося, що проект з гарантій безпеки вже підписаний Путіним.