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США готовы к диалогу с РФ, ждут ответ на гарантии безопасности, - Прайс

Новина українською →
США, Понедельник 14 февраля 2022 23:00
США готовы к диалогу с РФ, ждут ответ на гарантии безопасности, - Прайс Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Наталья Скороход

США не наблюдают никаких шагов Российской Федерации по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, угроза вторжения РФ в Украину все еще реальна.

"Есть четкая вероятность, возможно, более реальная, чем раньше, что Россия может решить перейти к вооруженным действиям", - отметил Прайс.

По его словам, как и ранее, вторжение может начаться в любую минуту.

В то же время представитель Госдепа заявил, что пока что не информации о том, что Владимир Путин принял такое решение, следовательно, дипломатические усилия по деэскалации должны продолжаться.

"Окно для диалога открыто", - подчеркнул Прайс.

По его словам, сейчас американская сторона ожидает официальных письменных ответов от РФ на предложения Вашингтона в рамках диалога по безопасности. На данный момент не запланировано новые встречи или переговоры между должностными лицами США и РФ по поводу текущей ситуации, однако Вашингтон готов к ним, подчеркнул Прайс. Он отметил, что для эффективности таких переговоров они должны сопровождаться реальными шагами РФ по деэскалации ситуации.

Кроме того, представитель Госдепа прокомментировал и решение американских властей временно перенести активность посольства США из Киева во Львов. По его словам, Львов был выбран исходя из географических соображений и с учетом текущей дислокации российских войск вблизи Украины, а единственный мотив такого решения - забота об американских гражданах, которые могут пострадать в случае агрессивных действий РФ.

Различная помощь Украине и активные контакты с украинскими должностными лицами, как несколько раз подчеркнул Прайс, при этом будут продолжаться.

Напомним, что в РФ Путин одобрил проект ответа на гарантии безопасности. Его написал Лавров.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он утверждает, что ситуация под контролем.

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